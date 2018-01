NA TV, Roseana fala como combateu o crime no Maranhão A segurança pública é o destaque do programa partidário do PFL que será exibido hoje às 20h30 em cadeia nacional de televisão. O assunto ocupa mais de um terço dos 20 minutos do programa - novamente estrelado pela governadora do Maranhão, Roseana Sarney, pré-candidata do partido à Presidência da República. Em uma entrevista encenada, na qual ela responde a perguntas de eleitores gravadas previamente, Roseana conta como combateu o crime organizado em seu Estado, após o assassinato de um delegado que investigava o roubo de cargas. Ela relata que os criminosos foram presos poucos dias depois, mas em seguida foram assassinados em uma emboscada quando eram deslocados para prestar depoimento. Roseana diz no programa do PFL que demitiu todo o comando da segurança pública e no decorrer das investigações descobriu-se o envolvimento de 38 pessoas com os assassinatos - policiais, um empresário e dois deputados estaduais, sendo um deles seu aliado. "Aí botei todo mundo na cadeia", afirma a governadora, acrescentando que eles ainda estão presos em penitenciária de segurança máxima. Roseana conta que um desses detentos fugiu no final do ano passado, mas foi recapturado depois que ela ordenou a prisão de 46 policiais e oficiais suspeitos de terem colaborado com a fuga. "Polícia tem que ter comando", afirma a governadora. Ela também faz rápidos comentários sobre outros assuntos. Alertou para o "perigo" de se eleger um governo "que seja um retrocesso" e "gere instabilidade" no País. Afirmou que "o próximo governo tem que ser de correção", deve manter as coisas positivas feitas pelo atual, mas precisa corrigir os "erros" cometidos. Pregou a aceleração de reformas, a redução dos juros e incentivos à indústria nacional e rebateu as críticas de que não estaria preparada para governar o Brasil.