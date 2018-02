Na TV, PSTU desafia parlamentares a viver com mínimo Na propaganda partidária que irá ao ar hoje às 20h30 na televisão, o PSTU vai desafiar os parlamentares a viver um mês com um salário mínimo. No programa, o PSTU vai comparar o aumento do mínimo, de R$ 510 para R$ 545 a partir de 1º de fevereiro, ao reajuste dos salários de deputados e senadores, de R$ 16.512,00 para R$ 26.723,13, aprovado em dezembro. "Os mesmos deputados que reajustaram seus salários em mais de R$ 10 mil querem dar apenas R$ 30 ao salário mínimo", critica o presidente nacional do PSTU, Zé Maria.