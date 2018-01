Na TV, PSDB ataca inflação e atraso em obras da Copa

SÃO PAULO - O PSDB nacional vai usar os atrasos nas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014 e o cenário de alta da inflação para atacar o governo federal em inserções de 30 segundos na TV exibidas em todo o País a partir desta quinta-feira.

Serão ao todo 30 comerciais - totalizando, juntos, 5 minutos diários - divididos na grade nacional das emissoras nesta quinta, no sábado, na próxima terça-feira e no dia 19 de maio. Nos Estados, porém, já estão no ar desde ontem inserções de responsabilidade dos diretórios regionais, com temas definidos por cada executiva local.

De acordo a assessoria de imprensa do PSDB, o programa que será exibido hoje em rede nacional mostra um cidadão em um aeroporto reclamando do atraso das obras de infraestrutura previstas para o mundial de futebol. "Olha os aeroportos, ninguém faz nada. Estão esperando o quê? As obras atrasarem bastante pra ficarem muito mais caras? E a gente? Nós vamos pagar por tudo isso e ainda por cima passar vergonha?", alfineta o ator.

A inserção termina com o logo da sigla e o slogan: "A gente não cobra cargos. Cobra competência". Segundo a assessoria, esse mesmo programa deve ser repetido no sábado em todo o País. A assessoria informou ainda que não foi definido em quais dias serão exibidas as inserções que falam da ameaça da volta da inflação.