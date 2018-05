Na TV, petista explora parto feito por garoto de oito anos O programa da candidata Marta Suplicy (PT) na TV, ontem à noite, usou o caso do garoto de oito anos que ajudou a mãe a dar à luz, na última segunda-feira, para atacar indiretamente o prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição. Marta disse que o menino Robert Vieira de Lima teve de ajudar a fazer o parto da irmã por falta de atendimento médico. A seguir, o programa exibiu entrevistas com Robert e seu pai, Luciano - este último disse que, ao saber do início das contrações da mulher, correu até uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial). Segundo seu relato, havia três ambulâncias no local, mas nenhum motorista, o que o levou a buscar ajuda com a Guarda Civil Metropolitana. As AMAs - unidades de atendimento intermediárias entre o posto de saúde e o hospital - são peça central da propaganda eleitoral de Kassab. "Quando cheguei em casa, minha filha já tinha nascido. Foi uma emoção e, ao mesmo tempo, senti um pouco de raiva, porque eles poderiam ter resgatado. Como tem viatura mas não tem motorista?", disse o pai. A seguir, Marta declarou: "Não vou aproveitar essa história para fazer drama sobre a saúde em São Paulo. O povo sabe como ela está, o que tem de bom, o que tem de ruim, e quanto precisa melhorar. Para mim, essa história serve para mostrar a força e a capacidade do nosso povo para enfrentar as dificuldades."