Na TV, PC do B 'fatura' Segundo Tempo e Ministério dos Esportes

BRASÍLIA - Depois de ser acusado de usar o Ministério dos Esportes e o Programa Segundo Tempo em benefício próprio, o PC do B vai justamente faturar as duas ações no programa que vai ao ar nesta noite na televisão em rede nacional. O comercial traz até um novo slogan para o partido vinculado à sua ação na área esportiva: "PC do B, o partido do Socialismo. Há 89 anos jogando para o Brasil vencer". O Estadão.com.br teve acesso ao programa em uma exibição feita pela liderança do PC do B na Câmara.

O programa partidário começa falando sobre "torcida" por conquistas sociais no Brasil e usa diversos cenários esportivos. A propaganda destaca logo nos primeiros minutos o programa Segundo Tempo com a história de uma criança beneficiada. Reportagens do Estado mostraram que o programa tem sido usado para turbinar caixa de políticos ligados do PC do B e que muitas das ações não saíram do papel.

O partido tenta faturar também o fato de o Brasil ser a próxima sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Segurando uma bola de basquete, o ministro dos Esportes, Orlando Silva afirma que nestes eventos "vamos mostrar ao mundo que somos mais do que um país campeão". O ministro volta ainda para afirmar que os eventos deixarão um legado para o país. "A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão passar, mas o desenvolvimento vai ficar".

Outros políticos do partido falam ainda sobre outros temas como reformas política e tributária, mas o lado esportivo volta a dar a tônica no final com os apresentadores lendo um texto em um campo de futebol. Na última parte, um jogral é feita com um texto lido pelos cantores Leci Brandão e Netinho de Paula com outros integrantes do partido.

O líder do PC do B na Câmara, Osmar Júnior (PI), afirma ser natural o uso da vitrine no governo federal. "É importante para o país e é importante também para o partido porque não tem jeito de não valorizar o que temos feito". Osmar Júnior afirma que com a administração do PC do B o ministério ganhou mais "expressão". Ele tratou ainda como "exceções" as irregularidades apontadas na execução do programa Segundo Tempo.