Na TV, pai de Cássia pede dinheiro O pai da cantora Cássia Eller, Altair, de 66 anos, conseguiu ontem a promessa de uma editora de São Paulo de que ele conseguirá superar suas dificuldades financeiras. O dono da editora, Marcos Moraes, disse que irá repassar 10% da receita obtida com a venda de uma revista especial sobre a cantora, que deverá estar nas bancas na semana que vem. Pelo segundo dia consecutivo, Altair esteve no programa de tevê ?A Hora da Verdade?, da rede Bandeirantes, pedindo ajuda aos telespectadores. Altair alega que tem uma dívida de R$ 3,5 mil, com vencimento no dia 20, e que não tem como pagar. ?A Cássia disse que no próximo dia 18 ela me daria o dinheiro para pagar a dívida?, contou o pai, que se emocionou ao falar da filha, durante o programa comandado pela apresentadora Márcia Goldschmidt. Ele afirmou que foi a primeira pessoa a saber da condição homossexual da cantora e que sempre a apoiou. ?Éramos confidentes, tínhamos uma grande amizade?, disse Altair. Militar reformado, o pai de Cássia Eller mora em Fortaleza e recebe mil reais por mês de aposentadoria, dos quais R$ 500 são destinados a pagar a pensão da ex-mulher. Ele contou que a filha vinha lhe dando dinheiro esporadicamente. ?Ela disse que fui eu quem a colocou no mundo e quem a criou e que, agora, havia chegado a vez de ela cuidar de mim?, afirmou. Altair disse que ainda não havia conversado com o empresário de Cássia, Ronaldo Vilas, para saber se ele poderia ajudá-lo financeiramente com recursos provenientes dos últimos shows da cantora. ?O Ronaldo está fora do Rio e só volta no dia 15, por isso não consegui falar com ele?, explicou.