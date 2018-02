Na TV, Feliciano defende recuperação dos 'valores da família verdadeira'

SÃO PAULO - O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado e pastor Marco Feliciano (PSC-SP), começou a aparecer na última terça-feira, 7, em vídeos na TV defendendo o que chamou de "valores da família verdadeira". A inserção de 30 segundos integra uma série de outras 23 que o partido pretende colocar no ar nos próximos dias 9, 11 e 16 - todas abordando a mesma temática.

"Somente recuperando os valores da família verdadeira vamos continuar crescendo, com educação, saúde e trabalho para todos os brasileiros. O PSC acredita nisso. Vamos juntos fazer um Brasil melhor", diz o pastor no comercial da sigla.

No início de todos os vídeos, uma criança fala da importância de cada membro da família. "Mãe é aquela que ama de verdade. Pai é aquele que cuida com amor", diz. E afirma que, na ausência deles, o amor pode vir de tios, tias, avôs e avós.

Em outra inserção, o deputado federal Zequinha Marinho (PA) afirma que a defesa dos valores da família verdadeira é o caminho para um Brasil melhor. "Ser social e cristão é ter compromisso com a defesa da família. É ser contra as drogas e a favor da vida. Somente com a valorização da família verdadeira vamos fazer um Brasil melhor".

Segundo coordenadores do partido, as gravações terão 10 veiculações diárias, alternando os vídeos de acordo com a região em que serão transmitidos.