Na TV, Dilma eleva o tom contra os tucanos

BRASÍLIA - Vestida em figurino sob medida para desconstruir o discurso tucano de que a política econômica do governo Lula é apenas a continuidade bem-sucedida da gestão Fernando Henrique Cardoso, a pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, aparecerá nesta quinta-feira, 13, à noite na TV em novo estilo.

Estrela do programa de TV do partido, que será exibido em rede nacional, Dilma adotará tom menos técnico e mais político para apresentar projetos sociais que ela própria coordenou quando era ministra da Casa Civil, como o Luz para Todos.

Dilma atuará como âncora do programa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia petista consiste em mostrar que os investimentos na área social só foram possíveis porque o governo Lula rompeu dogmas econômicos da era FHC: aumentou o salário mínimo acima da inflação, elevou o superávit primário e pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Dirigido pelo marqueteiro João Santana, o programa de TV foi "vendido" para os representantes dos partidos aliados como uma "inflexão" na campanha de Dilma.

As "conquistas" decorrentes do que o PT classifica como mudança da política econômica foram traduzidas para o cotidiano da população em formato publicitário. A escolha desse tom para a propaganda não foi por acaso: pesquisas em poder do PT indicam que, para a maioria dos eleitores, Lula herdou a estabilidade econômica produzida no governo tucano. O comando da campanha de Dilma está empenhado em desfazer essa imagem.

Representação

O PSDB e o DEM entraram com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tentativa de impedir a exibição do programa petista, mas nada conseguiram.

A oposição argumentou que o PT usou o espaço reservado à propaganda partidária no semestre passado para promover a candidatura de Dilma. "Isso chega às raias do absurdo", afirmou ontem chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho.

A pré-candidata do PT gravou cenas em um assentamento de trabalhadores rurais em Brumadinho (MG), onde vai apresentar a vida dos agricultores beneficiados pelo Luz Para Todos.

Dilma também visitou o Parque Eólico de Osório (RS), inaugurado quando ela ainda era ministra de Minas e Energia.

Energia

O PT quer associar a imagem de Dilma aos investimentos em energias renováveis no momento em que a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, é atacada por ambientalistas.

A ex-ministra fez, ainda, uma gravação ao lado de Lula durante a cerimônia de lançamento do primeiro navio Suezmax, batizado de João Cândido, em Ipojuca (PE). A construção do navio contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), carro-chefe da campanha de Dilma.