Na TV, Dilma destaca obras e Aécio critica governo

O programa de Dilma exaltou grandes obras promovidas pelo governo federal e os programas sociais e criticou aqueles que ela chama de pessimistas. O programa passou mensagem de que o primeiro mandato da presidente preparou o País para um novo ciclo de crescimento. "Um pessimista é eminentemente uma pessoa que não deu o primeiro passo", afirmou Dilma. "Você plantou, você vai colher no segundo mandato. O segundo mandato vai permitir que o Brasil entre em um segundo ciclo de desenvolvimento", afirmou.

O programa começou com a menção do locutor sobre a crise econômica internacional. O texto afirmou que 60 milhões de empregos foram perdidos em todo o mundo, mas no Brasil houve a criação de mais de 11 milhões de vagas. "Olhamos para a Europa e os Estados Unidos e vemos quantos empregos foram destruídos. Aqui o emprego aumentou", afirmou o locutor. O texto afirma que, como não é uma ilha isolada, o Brasil foi afetado pela crise global e seu crescimento econômico "diminuiu um pouco".

Já Aécio abriu sua participação no horário eleitoral com uma homenagem ao ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos. Em uma crítica ao governo, o tucano prometeu fazer uma administração que gaste menos com o custeio da máquina pública e mais com as pessoas e disse que o Brasil está pior do que estava há quatro anos. "O problema não é o Brasil, mas a forma como ele é governado e quando o governo vira problema, tudo vira problema", afirmou o candidato do PSDB.

O programa da coligação Unidos pelo Brasil usou imagens e palavras de Eduardo Campos (PSB), morto no último dia 13 em um acidente de avião em Santos (SP). Marina Silva, candidata a vice-presidente que deve assumir a cabeça de chapa, apareceu em imagens com abraços em Campos. A frase: "Não vamos desistir do Brasil" também fez parte do programa da coligação.