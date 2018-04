Na TV, Dilma defende reforma política A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, disse hoje ser contra as doações ocultas, prática por meio da qual as empresas fazem doações aos partidos políticos, e não diretamente aos candidatos. "Sou a favor de doações bastante explícitas e transparentes", afirmou, em resposta ao apresentador do programa "Roda Viva", Heródoto Barbeiro. O programa está sendo transmitido ao vivo pela internet e será exibido às 22h pela TV Cultura.