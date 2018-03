'Na segunda-feira ele estará pronto', diz Dilma sobre Lula

"A população pode ficar tranquila, porque o presidente está bem, está descansando em casa com a dona Marisa. Na segunda-feira ele estará pronto". A declaração é da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele teve a crise de hipertensão, em Recife (PE), e o acompanhou no hospital.

"O presidente está bem, mas ele vai ter que olhar mais para a saúde. Esse negócio de dormir às 2 da manhã e chegar às 9 horas no CCBB é difícil. Sempre é bom intercalar uma semana mais pesada com uma mais leve. Temos um ritmo forte de agenda.", afirmou a ministra. Ela defendeu uma avaliação de saúde periódica, e alertou que não se deve transformar este episódio em um alerta sobre o estado de saúde do presidente.

Dilma reconhece que as agendas do presidente são sempre pesadas e que já se chegou a brincar na Presidência que a agenda de Lula é "um verdadeiro Rally Paris-Dacar". A ministra não acredita que o presidente trabalhe mais em ano eleitoral. "Temos sempre um ritmo forte". Ela disse que o presidente ficou preocupado com o aumento da pressão, porque ela é regular e constante. "Chova ou faça sol, está sempre em 12 por 8 ou 11 por 7. Mas a pressão dele ficou muito elevada (18 por 12)" observou.

A ministra contou que mesmo sem tomar remédio, ainda ontem à noite, a pressão do presidente começou a cair para 14 por 9. Ela lembrou que em algum momento do passado o presidente já teve um pico de pressão, mas que isso não é comum. Daí o motivo da preocupação do presidente.

Dilma acredita que Lula só retornará ao trabalho na segunda-feira, embora no sábado ele tenha dois compromissos externos: participação no Forum Social, em Salvador, e a Grande Concentração de Fé da Igreja Mundial Poder de Deus, em São Bernardo do Campo. Dilma confirmou presença nesse último evento.

Ela disse que ainda despachou com o presidente, pela manhã, no avião. Ela atribui o mal estar do presidente à rotina cansativa de trabalho dos últimos dias, com jantares e comemorações até de madrugada. "É melhor que ele fique descansando no fim de semana", afirmou a ministra.