Na rodoviária de Brasília, os anônimos do futuro

BRASÍLIA - Foi na rodoviária de Brasília, área entre as pistas reservadas aos movimentos contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que ficou mais difícil entender, neste domingo, a variedade e complexidade de siglas desconhecidas. As letras M.V.S., L.V.C., G.F. e L.P.S. não são referências a movimentos sociais, mas algumas das iniciais de uma população anônima que seguiu o momento político no meio da agitação.

Em abordagens do Estado, poucos quiseram ou tiveram condições de informar o nome ou mesmo as iniciais. Uma jovem aparentando 18 anos se aproximou cambaleando e com uma garrafa na mão, mas afastou-se depois, sem rumo.

Uma mulher de cerca de 40 anos, sentada no chão, escrevia de forma alucinada em folhas de papel. Visivelmente alcoolizado, um homem, com seus 30 anos, olhava para o nada, encostado na porta de um banheiro.

Por volta de 14 horas, uma multidão com camisas da Nike passava pela pista direita do Eixo Monumental, e outra seguia vestida de vermelho pela via esquerda. A rodoviária estava entregue apenas a policiais, trabalhadores e pessoas em suas marquises e paredes, drogadas ou meramente imersas na solidão.

O vendedor de água e refrigerantes, de 26 anos, preferiu nem mesmo dar as iniciais. Ontem de manhã ele vendeu três caixas de água - quantidade que às vezes não consegue fazer num dia inteiro. Ele não pagou pelo almoço. Uma moça da União Nacional dos Estudantes (UNE) lhe deu uma marmita, com arroz de festa e frango. “O PT me deu a marmita. Economizei R$ 12.”

Camarote. Diante do sol abrasador do Cerrado, os abrigos de ônibus do andar superior da rodoviária viraram camarotes, de onde trabalhadores e moradores de rua acompanharam a chegada dos bonecos infláveis gigantes de grupos sintonizados com entidades empresariais como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e Confederação Nacional do Transporte (CNT), que defendem a saída de Dilma, ou a batucada de estudantes da UNE e representantes do Movimento dos Sem-Terra (MST), a favor da presidente.

Lá estava o estudante de Ciências Contábeis Zenilvan Pereira da Silva, 33 anos, morador de Formosa, em Goiás, a 82 quilômetros de Brasília. Ele e a mãe, Laurita Pereira, 63, aproveitaram o dia para vender picolés. Embaixo, multidões defendiam ou criticavam o governo.

Argumentos. Um lado e outro tinha números para dar base a suas palavras de ordem. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indica que 1,1 milhão de pessoas deixaram de ter carteira assinada de 2015 para 2016. Por outro lado, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que o número de brasileiros na pobreza extrema caiu de 14,9 milhões para 6,5 milhões de 2002 a 2014.

Por trás dessa melhoria estão programas sociais bem-sucedidos dos governos Lula e Dilma. Independentemente das causas de recuo ou melhoria, os cenários ressaltados nas manifestações pelos que defendem ou querem o impeachment da presidente são visíveis na rodoviária de Brasília, cidade onde 2,5 mil pessoas ainda estão em situação de miséria.