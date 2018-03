Na posse de senadores, Sarney fala em 'novos tempos'

BRASÍLIA - Após meia hora de atraso, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), abriu nesta terça-feira, 1º, a solenidade de posse dos 54 senadores eleitos em outubro do ano passado. Em um breve discurso, o peemedebista, que caminha para o quarto mandato no comando do Senado, falou em "novos tempos e novos desafios". Ele exaltou a grandeza da instituição, que ao longo de sua história promoveu reformas constitucionais e políticas. "A instituição é maior do que todos nós juntos", disse.

Sarney convidou o também ex-presidente da República e senador empossado Itamar Franco (PPS-MG), que fez a leitura do compromisso de posse. Em menos de 30 minutos, todos os recém-empossados prestaram compromisso. À tarde, os senadores vão eleger a nova Mesa Diretora da Casa, com a provável reeleição de Sarney. Apenas para marcar posição, o PSOL decidiu lançar o senador Randolfe Rodrigues (AP) como candidato a presidente do Senado.