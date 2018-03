Na periferia de Genebra, os dados da propina

GENEBRA - De um lado da rua, um armazém de peixes, com caminhões prontos para entregar o produto em restaurantes e supermercados. Do outro, uma empresa especializada em limpeza. No meio, um prédio onde a Odebrecht guardou informações de sua “rede” de pagamentos de propinas no Brasil e no mundo.

Era na sede da empresa Safe Host, na periferia industrial de Genebra, na Suíça, que a empreiteira mantinha os servidores que armazenavam dados de repasses de dinheiro de propinas destinados a políticos e campanhas eleitorais – no Brasil e no exterior.

Os servidores foram confiscados pela polícia no bairro de Plan-les-Ouates em março de 2016, depois que o ex-funcionário da Odebrecht Fernando Miggliaccio foi preso na cidade tentando fechar contas e retirar pertences de um cofre de um banco em Genebra. Migliaccio teve a prisão decretada na Operação Acarajé, 23.ª fase da Lava Jato, investigado por suspeita de ser o controlador de empresas offshores ligadas à Odebrecht.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no âmbito da ação que apura suposto abuso de poder econômico e político pela chapa Dilma Rousseff-Michel Temer em 2014, Migliaccio disse ter mantido, nos servidores confiscados na Suíça, dados sobre pagamentos para a campanha da chapa.

Os servidores estavam em espaço de 5 mil metros quadrados da Safe Host, empresa especializada em proteger dados informáticos de 140 multinacionais, bancos e organismos internacionais. O prédio de seis andares fica numa rua calma, perto da fronteira com a França.

Segurança. Em seu site, a empresa contratada para guardar os dados da maior empreiteira do País informa que “a entrada ao centro de dados apenas é autorizada quando solicitado pelo cliente e com a identidade provada”. Além do monitoramento permanente por meio de câmeras de segurança, o local mantém uma subestação de energia que alimenta os servidores de forma constante. Há, ainda, seis geradores, controle de temperatura e pressão e uma rede de fibra ótica própria.

Relatórios do Departamento de Justiça dos EUA mostram que a Odebrecht distribuiu propinas no total US$ 788 milhões em 12 países da América do Sul, América Central e África – pelo menos US$ 600 milhões passaram por contas na Suíça, de acordo com as investigações.

O conteúdo dos servidores ainda não é totalmente conhecido. Os códigos de acesso não foram revelados pela Odebrecht. Com a ajuda de técnicos, os suíços conseguiram acessar cerca de um terço dos dados. Para conseguir decodificar as informações restantes, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, recorreu ao FBI. A resposta do órgão de investigação dos Estados Unidos, porém, não foi animadora: o trabalho levaria 103 anos, dada a sofisticação do sistema de proteção.

Privacidade. A Suíça se transformou não apenas no país dos bancos, mas também dos depósitos de dados informáticos de todo o mundo. Autoridades consultadas pelo Estado disseram que o principal motivo é o fato de o país ter leis próprias de privacidade de dados.

Hoje, dezenas de empresas oferecem o serviço de proteção de dados. A Swiss Fort Knox, por exemplo, comprou um ex-bunker do Exército suíço para montar sua estrutura na região de Berna. O local foi um abrigo antinuclear na Guerra Fria.

Ao Estado, a Safe Host informou que não poderia comentar o caso Odebrecht. O Ministério Público da Suíça também não se manifestou.

A Odebrecht afirmou que assinou acordo com autoridades do Brasil, EUA e Suíça e está em “entendimento avançado” com alguns países da América Latina para esclarecer atos praticados pela companhia. “A Odebrecht já adota as medidas adequadas e necessárias para continuamente aprimorar seu compromisso com práticas empresariais éticas e de promoção da transparência em todas as suas ações”, informou.