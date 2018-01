Na lei anticorrupção, Dilma compra nova briga com aliado A presidente Dilma Rousseff comprou mais uma briga com o PMDB, principal aliado do governo no Congresso, ao vetar trechos da lei que pune com rigor empresas privadas envolvidas em corrupção. O texto sancionado na última quinta-feira (dia 1º) suprime itens negociados com o partido para assegurar sua aprovação.