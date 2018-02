Na internet, DEM diz que Kassab inaugurou estações A estratégia do DEM é dar a maior publicidade possível a todos os passos do prefeito Gilberto Kassab para valorizar seu cacife eleitoral nas negociações com o PSDB. A primeira página do site da legenda trazia ontem a seguinte notícia: "Kassab inaugura duas estações de trem". Mais abaixo: "Fernando Henrique e Serra participam do evento". O site do DEM não informava que a obra em questão é estadual e Kassab estava no palanque como convidado do governador José Serra.S.A.