Na festa do PT, Dilma condena ?esquema? do DEM Pré-candidata do PT à Presidência, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o escândalo do mensalão no Distrito Federal "compromete" o DEM. Estrela da festa organizada pelo PT para comemorar os 30 anos do partido, Dilma definiu como "estarrecedoras" as imagens em que o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, deputados e secretários aparecem recebendo dinheiro, mas não quis associar o escândalo ao PSDB.