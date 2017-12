Na festa do 1.º de Maio, Kassab diz que saúde é prioridade Depois de passar pela celebração do 1.º de Maio da Força Sindical, na Praça Campos de Bagatelli, e pelo evento da Conlutas, em Ermelino Matarazzo, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, passou pela festa da CUT, na Avenida Paulista, por volta das 12h30. Kassab disse que a parceria entre a Prefeitura e a CUT para a realização da festa do 1º de Maio na Avenida Paulista permanece intacta porque o que deve ser levado em consideração é o trabalhador, e não as diferenças partidárias. Questionado se vai implantar algum projeto que poderá ter a sua marca na prefeitura, disse que o projeto já foi aprovado, quando das eleições vencidas pela aliança PFL-PSDB. Mas ressaltou que deve inaugurar nos próximos meses um hospital em Tiradentes, na zona leste, e um outro na zona sul. A saúde, segundo Kassab, será uma de suas prioridades.