Na Europa, Aécio ainda resiste à convocação para vice Assim que desembarcar de volta da viagem de férias à Europa, amanhã, o ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves vai comunicar à direção nacional do PSDB que não mudou seus planos políticos e, portanto, não aceita a vice na chapa presidencial do tucano José Serra. O próprio Aécio confirmou a um líder do tucanato próximo de Serra que vai disputar uma cadeira no Senado.