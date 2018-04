Na Espanha, Lula defende gastos com Defesa

Com o pensamento nas reservas petrolíferas do pré-sal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva justificou os novos gastos que o País fará com o setor de Defesa e alerta que o Brasil precisa contar com "ferramentas de dissuasão". Hoje, os principais jornais espanhóis publicaram entrevista com Lula. Em todos, um dos principais destaques era o compromisso do País em construir seu submarino nuclear. "Estamos trabalhando no enriquecimento de urânio e temos a firme intenção de ter um submarino nuclear", disse. Lula declarou aos espanhóis que irá anunciar o novo plano de defesa nacional no dia 3 de novembro. Para o El País, será um plano "ambicioso". O presidente negou que haja uma corrida armamentista na América do Sul. "Não acho que temos uma corrida armamentista na América do Sul e que os países estejam se preparando para uma disputa militar. Cada governo precisa ter o mínimo necessário para proteger sua soberania e a tranqüilidade de seus cidadãos", disse Lula. "O Brasil também necessita estar preparado para se proteger", afirmou. Questionado sobre de quem precisaria se proteger, Lula foi categórico. "De quem seja. Os inimigos não estão em nenhuma lista", disse. Lula deixou claro que a fronteira da Amazônia e o tráfico de drogas na região não são os únicos problemas que o Brasil poderá enfrentar nos cenários estratégicos. "O descobrimento de uma reserva de petróleo a 300 quilômetros de nossas costas faz necessário que possamos proteger essas plataformas", disse. Lula alerta que o País "trabalha com objetivos pacíficos". "Acho que o mundo entende que um País que tem 8 mil quilômetros de costas necessita ter ferramentas de dissuasão", completou. Ele ainda lembrou que sugeriu a criação de um conselho de defesa sul-americano para lidar com a questão do narcotráfico na Amazônia.