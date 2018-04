Na escola primária que cursou, ele revê a professora O ex-aluno do tradicional Colégio Liceu Pasteur, hoje prefeito da maior cidade do País, Gilberto Kassab (DEM), aproveitou ontem para matar saudades. Ele visitou a escola onde estudou do primário ao ensino médio e reencontrou antigos conhecidos, como a professora de português do antigo 1.º colegial, Maria Nair Castilho, de 78 anos. Ela se disse surpresa com o futuro trilhado pelo "disciplinado" Gilberto. "Ele era muito sério, tranqüilo e um bom aluno como todos os seus irmãos. Não esperava que ele trilhasse o caminho da política, era tímido."