Na emergência, Dnit terá diretoria temporária

A medida é necessária, na avaliação do Palácio do Planalto, porque os diretores efetivos indicados precisarão passar por sabatina no Senado, o que atrasará a posse deles no lugar dos dirigentes afastados.

"Após as demissões, temos necessidade de garantir condições para que a administração do órgão possa ocorrer de forma regular", explicou ontem o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. "O decreto dá condições ao Conselho de Administração do Dnit para designar, em condições específicas e em caráter transitório, até que sejam nomeados os novos diretores."

De acordo com o ministro dos Transportes, a presidente Dilma Rousseff pretende indicar na semana que vem os diretores efetivos do Dnit, entre eles o novo diretor-geral, vaga que era anteriormente ocupada por Luiz Antônio Pagot, que acabou afastado em meio à crise. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.