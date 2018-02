Na CPI, gerente nega superfaturamento em refinaria de PE O gerente de engenharia de custos da Petrobras, Alexandre Rabello, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o custo da obra da refinaria de Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, está compatível com os valores praticados no mercado. A refinaria teve um preço inicial orçado em US$ 2,4 bilhões para atualmente em US$ 18,5 bilhões. A previsão é que a primeira etapa de Abreu e Lima esteja pronta no final deste ano.