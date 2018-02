Na Costa Rica, Lula diz que economia 'está do jeito que Deus gosta'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil vive "um momento auspicioso" e que a economia do país "está do jeito que Deus gosta".

Os comentários de Lula foram feitos em São José, capital da Costa Rica, onde foi recebido pelo presidente costa-riquenho, Óscar Arias, no palácio presidencial.

"Nós estamos fazendo um esforço muito grande e tomamos todas as medidas que tínhamos que tomar para encerrar a crise. Não vacilamos em nenhum momento e já há setores dando sinais de que as coisas estão indo bem", disse o presidente Lula durante coletiva de imprensa.

Entre as áreas que o presidente indicou que estão "bem", estão as indústrias de geladeiras, fogões e máquinas de lavar, além da construção civil e do comércio.

Ele ainda acrescentou que o Brasil "não tirou um centavo da política social".

"As taxas de juros estão caindo. A inflação está caindo. Tá tudo do jeito que Deus gosta", afirmou.

Lula concluiu afirmando: "eu acho que o Brasil, se Deus ajudar, vai se transformar definitivamente em uma grande economia".

Durante a recepção a Lula na Costa Rica, as bandeiras brasileira e costa-riquenha foram hasteadas a meio-pau, em homenagem às vítimas do voo AF 447.

A delegação costa-riquenha, inclusive o presidente Arias, trajavam fitas negras nas lapelas de seus paletós, em respeito às vítimas.

Sapito

Apesar do otimismo sobre o atual momento econômico, Lula fez um comentário bem-humorado sobre supostos entraves burocráticos e de fiscalização excessiva que dificultam a realização de obras de infraestrutura.

"Uma coisa extraordinária que eu conto muito é a história do sapo, 'sapito'. A gente estava construindo um viaduto no Rio Grande do Sul, aí encontraram um 'sapito'", diz.

"Por conta daquele 'sapito' paramos a obra em sete meses, porque era preciso saber se ele estava em extinção".

"Agora, quanto custou o adiamento dessa obra?", perguntou o presidente. "Eu não tenho coragem de matar nem uma 'cucaracha', quanto mais um 'sapito'". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.