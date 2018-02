Na convenção do PSD, Dilma ataca os 'profetas do caos'

Diante do fato de as manifestações contra o Mundial não terem aumentado desde o início dos jogos, a presidente tem aproveitado os encontros partidários realizados nos últimos dias para enaltecer os investimentos feitos pelo governo para a realização do campeonato. Nesta terça-feira, 24, esse tema também fez parte do discurso dela proferido na convenção nacional do Pros. "Na Copa, nós demos de goleada no pessimismo", disse Dilma na ocasião.

Antes de encerrar o discurso na convenção do PSD, Dilma agradeceu o apoio da legenda e defendeu uma das principais bandeiras do PT, que é a aprovação de uma reforma política. "O Brasil precisa muito de partidos capazes de construir consenso, trabalhar por programas" disse em referência ao aliado. "Precisamos de reforma política no Brasil que seja feita na base das consultas" concluiu a presidente.