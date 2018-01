Na Câmara, manifestantes protestam contra Bolsonaro Manifestantes ligados a entidades estudantis, ao movimento negro e a movimentos de defesa dos homossexuais fizeram um protesto hoje na Câmara dos Deputados contra as declarações do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) que, em entrevista na televisão, classificou de "promiscuidade" a possibilidade de um filho seu se relacionar com uma mulher negra e fez ataques a homossexuais. Bolsonaro afirmou não ter entendido a pergunta relativa aos negros, mas reafirmou as ofensas a homossexuais.