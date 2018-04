Na Câmara, Bruno Araújo é escolhido líder do PSDB Os parlamentares do PSDB na Câmara elegeram hoje o deputado Bruno Araújo (PE) como líder da bancada para o próximo ano, em substituição ao deputado Duarte Nogueira (SP). Nos últimos dias de trabalho na Câmara, antes do recesso, as bancadas partidárias estão elegendo seus líderes para o ano legislativo que começa em 1º de fevereiro. Quatro bancadas mantiveram seus lideres atuais. No PMDB, permanece o líder Henrique Eduardo Alves (RN); no PTB, Jovair Arantes (GO); no PR, Lincoln Portela (MG); no PP, Aguinaldo Ribeiro (PB).