Na caça ao voto, PMDB promete ''poeira zero'' Em Anápolis (GO), Antonio Roberto Gomide (PT) e Onaide Santillo (PMDB) disputam o voto de 217.127 eleitores. Filha de pai alfaiate e mãe costureira, Onaide promete asfaltar 53 bairros e acabar com problemas graves, como pobreza e falta d?água na cidade, que detém um dos maiores PIBs per capita do Estado. "Meu projeto se chama poeira zero", diz. O vereador Gomide, vencedor do primeiro turno, promete "planejamento, investimentos e qualidade de vida".