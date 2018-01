Na busca de assassinos de Daniel, seqüestrador é preso Era para ser a prisão de um dos assassinos do prefeito Celso Daniel (PT). Uma equipe de policiais da 1ª Delegacia de Roubos do Departamento de Investigação Contra o Crime Organizado (Deic) passou a madrugada desta segunda-feira no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, procurando o suspeito, localizado horas depois, na casa de um amigo. Mas os exames de balísticas na pistola calibre 9 milímetros apreendida com um amigo do procurado deram negativo. O suspeito, Edmilson Souza Silva, de 31 anos, o Boy, era procurado pelo seqüestro de uma comerciante ocorrido no ano passado na Vila Olímpia, zona oeste. Boy não reagiu. "Suspeitamos que ele tenha participado de outros três seqüestros", afirmou o investigador Silvio Toyama, da 1ª Delegacia de Roubos. A polícia está convocando vítimas de seqüestro cujo cativeiro foi na região do Capão Redondo, para que elas tentem reconhecê-lo. Boy estava escondido na casa do adolescente J.S.N., de 17 anos, na Rua Vilar Araújo. J.S.N. foi detido pouco depois, quando chegava em casa numa motocicleta. Na garupa, estava André Luiz Moreira Viana, de 19 anos. O adolescente estava com a pistola apreendida. Uma vítima de seqüestro foi chamada à delegacia nesta terça à tarde. Ela tentou, mas não conseguiu reconhecê-lo como um dos homens que a mantiveram em cativeiro. De acordo com a polícia, Boy manteria suas vítimas em barracos de favela. Em Jundiaí, a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) recebeu uma denúncia sobre a quadrilha de Wanderson de Paula Lima, o Andinho. Um casal foi preso com armas, mas não foi confirmada nenhuma ligação com o seqüestrador que age na região de Campinas.