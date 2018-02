Na Bahia, PSB diz ainda não discutir entrega de cargos A presidente do diretório baiano do PSB, a senadora Lídice da Mata, diz que "ainda não se discute" saída do partido da administração do petista Jaques Wagner. No Estado, a legenda ocupa apenas um posto no primeiro escalão do governo, a Secretaria de Turismo, a cargo de Domingos Leonelli.