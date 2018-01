Na Bahia, Lula visita escola com Dona Canô O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a nova unidade do centro Federal de Unidade do Centro federal de Educação Tecnológica de Santo Amaro, localizado 70 quilômetro de Salvador. Em clima de campanha, Lula fez um rápido discurso ao lado de Dona Canô, mãe dos cantores Caetano Veloso e Maria Betânia, e prometeu solucionar problemas locais como a reforma da Santa Casa de Misericórdia, a indenização a trabalhadores demitidos do Pólo Petroquímico de Camaçari. Em seu pronunciamento, Lula ressaltou a importância do ensino profissionalizante e ampliação da rede universitária para o interior. Participaram do ato grupos folclóricos do recôncavo baiano. Uma moradora, durante todo o discurso das autoridades, começou a gritar e dizer que os pronunciamentos eram mentirosos. Ao final do evento, ela conseguiu se aproximar e abraçar o presidente. Lula, no discurso, voltou a afirmar que o dinheiro gasto em educação evita que jovens entrem no mundo da delinqüência. "Se não tivermos coragem de contratar professores, vamos ter depois que contratar carcereiros e policiais", disse o presidente. E continuou: "Se nossos jovens não tiverem acesso a uma educação profissionalizante, eles nunca serão tratados como cidadãos de primeira classe."