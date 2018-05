Na Bahia, Dilma entrega 1,5 mil unidades do 'Minha Casa' A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 30, que o governo federal investe no programa "Minha Casa, Minha vida" porque havia um rombo na habitação popular no Brasil. "Não se fazia habitação popular nesse País", afirmou durante a cerimônia de entrega de 1,5 mil residências do programa "Minha Casa, Minha Vida", em Camaçari (BA).