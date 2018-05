Na BA, Dilma destaca importância da formação de técnicos

Dilma voltou a exaltar a importância do investimento em educação e a contribuição da formação de técnicos para a economia do Brasil. "Cada passo que vocês dão é uma porta que se abre para o futuro do País. (A formação) vai agregar valor aos produtos, vai melhorar a economia e vamos poder continuar a crescer sempre", afirmou.

A presidente destacou o investimento de R$ 14 bilhões no programa e ressaltou as características positivas do Pronatec. "A primeira coisa é que tinha que ser gratuito. Depois, de boa qualidade e também tinha que ter diversidade. Não podia formar só em um curso", comentou.

Ainda nesta terça, Dilma participa da entrega de unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida", também em Feira de Santana. Mais cedo, ele esteve em uma solenidade de entrega de máquinas e equipamentos a prefeituras baianas e de anúncio de investimentos no combate à seca na região do Semiárido.