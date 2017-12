Na Assembléia de SP, 77% dos projetos aprovados são 'mimos'

Um balanço sobre a produção da Assembléia Legislativa de São Paulo neste início de ano aponta uma falta de sintonia entre o trabalho dos deputados do maior parlamento estadual do País e as carências do Estado, revela reportagem do Estado na edição deste sábado, 27. Leia mais na edição do Estado deste sábado Em quase quatro meses de legislatura - de 15 de março a 11 de julho - , 77% dos projetos de lei de parlamentares aprovados trata-se de agrados políticos para redutos eleitorais. Foram 74 os projetos propostos pelos deputados e aceitos em plenário nesse período, dos quais 57 estão na categoria dos mimos. Isso representa três em cada quatro itens aprovados. São proposituras para dar nome a rodovias, pontes, escolas, delegacias, penitenciárias e estações de trem ou declarar de utilidade pública entidades sociais sem fins lucrativos.