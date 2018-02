Na Alep, 90% das aposentadorias contêm irregularidades Um relatório de revisão sobre as aposentadorias na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aponta que, dos 302 benefícios concedidos, 90% apresentam irregularidades. O levantamento, apresentado pelo presidente da Alep, deputado Valdir Rossoni (PSDB), e pelo 1.º secretário, deputado Plauto Miró (DEM), foi divulgado hoje pela Assembleia e será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A despesa mensal com o pagamento das aposentadorias dos servidores efetivos chega a R$ 3,4 milhões, o equivalente a R$ 44,2 milhões por ano. Segundo a Alep, o presidente e o 1.º secretário esperam uma revisão nesses números.