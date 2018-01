Mussa Demes morre de câncer O deputado Mussa Demes (DEM-PI) morreu anteontem à noite, vítima de câncer. Aos 68 anos, Demes estava em seu sexto mandato como deputado federal e foi constituinte. Deputados foram à tribuna da Câmara para homenageá-lo. As votações previstas para ontem foram canceladas. O corpo do deputado foi velado e enterrado em Fortaleza, onde ele morava com a família e fazia tratamento contra a doença.