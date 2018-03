'Museu não vai ser do Lula', alega ministra A ministra da Cultura, Ana de Hollanda, e o prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Luiz Marinho (PT), negaram que a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será privilegiada nas exposições do Museu do Trabalho e do Trabalhador, que começa a ser construído no município na próxima semana. A obra será financiada com R$ 14,4 milhões do governo federal e R$ 3,6 milhões da prefeitura de São Bernardo - cidade onde ele iniciou a carreira política.