Murilo Zauith é eleito prefeito de Dourados (MS) O ex-vice-governador de Mato Grosso do Sul Murilo Zauith (DEM) venceu a eleição para prefeito de Dourados (MS), com o apoio do PT, PMDB e mais 13 partidos. Até 2012, será o prefeito que substituiu Ari Artuzi (sem partido) que renunciou ao cargo depois de ficar mais de 3 meses preso, acusado de comandar um esquema de corrupção na prefeitura, que ficou conhecido por "farra das Propinas".