Muriaé, cidade natal de Alencar, decreta luto de 3 dias

Em nota no site da prefeitura, o prefeito José Braz (PP) manifestou expectativa em relação ao local em que ocorrerá o velório e o enterro do ex-vice-presidente, ponderando que há informações de que ambos poderão ser realizados em Muriaé. A decisão, diz Braz, será da família de Alencar.

Na nota, o prefeito de Muriaé afirma que, durante sua gestão na vice-presidência da República, Alencar "sempre contribuiu com sua cidade natal". "Com sua influência política, agilizou o encaminhamento de recursos para a realização de obras no município, além de ter solicitado a ministros de seu governo que dessem atenção especial a projetos para Muriaé", afirma a nota.

Segundo a prefeitura, uma das obras mais importantes foi a construção de uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste). O campus foi inaugurado oficialmente em dezembro de 2010 e recebeu o nome de Dolores Peres Gomes da Silva, mãe do ex-vice-presidente.