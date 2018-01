Murad quer resgatar espinha dorsal de projeto sobre drogas Um dia depois de o governo mudar o texto da Lei Antidrogas, o deputado Elias Murad (PSDB-MG) começou a esboçar a estratégia para resgatar a espinha dorsal do projeto aprovado, em dezembro, pelo Congresso. Autor do projeto, o parlamentar disse que vai se esforçar para que o Legislativo derrube no próximo mês pelo menos o veto ao capítulo que estabelecia os crimes e definia a aplicação de penas alternativas aos usuários de drogas. O governo alegou que essa parte do texto estava mal formulada e não definia o período das penas. Com isso, foram vetado os artigos que determinavam a prestação de serviços à comunidade em vez da prisão dos usuários. "Quem deve decidir o tempo da pena é o juiz", criticou o deputado Elias Murad. "O governo, na verdade, quer enviar um novo projeto para o Congresso e lucrar como pai da idéia." Médico há 35 anos, ele disse que boa parte dos cinco mil pacientes envolvidos com drogas que atendeu confessou ter sido presa pelo uso de substâncias ilegais. "Com o mudança no projeto, a situação permanece a mesma", afirma. "Não há diferença entre usuário e traficante." Na quinta-feira, o deputado concordou com uma proposta apresentada pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) de vetar apenas quatro artigos. A Senad sugeria publicamente o veto, por exemplo, ao artigo que permitia a diminuição da pena de traficantes que tivessem cumprido mais de um terço da sentença. "Isso não alteraria o sentido do projeto", disse o senador Ricardo Santos (PSDB-ES), que foi o relator da proposta no Senado. A secretária nacional de Justiça, Elizabeth Süssekind, ressalta que o sistema de penas alternativas continua sendo uma política e uma estratégia do governo em diminuir os índices de violência. Sem entrar na polêmica sobre a aprovação da Lei Antidrogas, Elizabeth disse que o Ministério da Justiça instalou mais de 40 centrais nos Estados de incentivo à aplicação de penas alternativas. Hoje, um juiz pode aplicar esse tipo de punição. "As penas alternativas são necessárias e indispensáveis para a segurança pública no Brasil", disse.