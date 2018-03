Municípios se mobilizam contra distribuição de royalties Os municípios fluminenses produtores de petróleo iniciaram uma última ofensiva contra mudanças na distribuição do benefício, incluídas no projeto de lei do pré-sal que deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Ontem entregaram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertando sobre os riscos da aprovação da medida. Amanhã, têm encontro marcado com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.