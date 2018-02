Município do interior de SP paga servidores por ordem alfabética

Os servidores municipais de Martinópolis (SP) estão recebendo o pagamento de acordo com a letra inicial de seus nomes. A prefeitura tem cerca de 1 mil funcionários no município. Segundo o prefeito cidade, Waldemir Caetano de Souza, os pagamentos estão sendo feitos dentro do mês, porém em dias alternados. Cada dia corresponderia a uma letra.

A medida foi tomada porque a prefeitura está com dificuldade de pagar os salários até o dia 5 de cada mês. O problema financeiro deriva dos cerca de R$ 1,6 milhão que estão sendo pagos anualmente por causa de precatórios e débitos do INSS. Além disso, há um desconto da Previdência que é feito no início do mês e piora ainda mais o problema do caixa municipal.