Munhoz não descarta 'fogo amigo' na origem de denúncia O deputado Barros Munhoz, do PSDB, presidente da Assembleia de São Paulo, está convencido de que a saraivada de denúncias contra ele, envolvendo-o em atos de improbidade, teve origem na pequena Itapira (SP), cidade que administrou em três mandatos. Mas não afasta a possibilidade de ter sido alvo de "fogo amigo", alguém de sua legenda ou de partido aliado, que queria intimidá-lo com a divulgação das ações judiciais em que é réu ou investigado - são 22 no total -, como vem ocorrendo desde que foi reconduzido ao posto, há duas semanas.