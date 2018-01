Mundo Estadão: confira os destaques desta quarta-feira

Entre 6h e 9h, acompanhe os principais fatos do dia no Jornal Eldorado. O fim do sigilo dos áudios da JBS é um dos destaques do dia. Às 11h, o Estadão Discute recebe um cientista político e um especialista em Direito Constitucional para falar sobre a situação política. Ao meio-dia, é hora de relaxar com a seleção de músicas brasileiras do Som a Pino ou de acompanhar o Estadão Esporte Clube. No Estadão + Música, confira um papo com a banda Francisco El Hombre.

Às 14h, acompanhe uma conversa com o planejador financeiro Renato Roizenblit para comentar a nova queda da Selic, prevista para esta quarta. Às 17h, confira um ao vivo sobre a carreira do cineasta Cacá Diegues, que terá uma mostra no Caixa Belas Artes de 7 a 20 de setembro em homenagem aos seus 55 anos de trabalho.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

Para falar sobre os destaques de política da semana, os entrevistados são Leonardo Pantaleão, especialista em Direito Constitucional, e o cientista político Carlos Prando.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Acompanhe as informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A propósito, o programa completa um ano nesta semana.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SEU BOLSO

Como fica a caderneta de poupança com uma nova queda da taxa de juros básica da economia, a Selic, programada para acontecer nesta quarta-feira, às 18h? Para falar sobre isso, o convidado é Renato Roizenblit, planejador financeiro pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Horário: 14h

Onde: Estadão Economia

ESTADÃO + MÚSICA

Os convidados de hoje são os músicos da banda Francisco el Hombre, que vão falar sobre seu último disco de estúdio e a latinidade característica em suas canções.

Horário: 15h

Onde: Estadão Cultura

CACÁ DIEGUES

Confira um ao vivo sobre os 55 anos de carreira de Cacá Diegues, que terá uma mostra em sua homenagem de 7 a 20 de setembro, na Sala Aleijadinho do Caixa Belas Artes, em São Paulo.

Horário: 17h

Onde: Estadão Cultura

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia, com destaque para a votação na Câmara dos Deputados.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube