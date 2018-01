Multas eleitorais anistiadas já podem ser restituídas Os eleitores que pagaram multas eleitorais por infrações praticadas nas eleições de 1996 e 1998 podem receber restituição. As multas eleitorais anistiadas pela Lei nº 9.996/2000, segundo a Portaria nº 40/2006, aplicadas nos anos eleitorais de 1996 e 1998, serão restituídas. A devolução refere-se especialmente a multas pagas por eleitores que deixaram de votar em qualquer dos turnos das eleições de 1996 e 1998 e aos membros das mesas receptoras que não atenderam à convocação da Justiça Eleitoral nesses mesmos pleitos. O valor da multa é de R$ 3 por turno. O pedido de restituição das multas anistiadas deve ser formulado em requerimento próprio (formulários), protocolado no órgão da Justiça Eleitoral responsável pela lavratura e aplicação da multa. O requerimento deve ser acompanhado da guia de recolhimento da multa ou de sua cópia autenticada. A Justiça eleitoral não tem ainda o número de pessoas que foram anistiadas. As informações são do site do Tribunal Superior Eleitoral.