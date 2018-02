Multa do FGTS é o veto que mais preocupa, diz Ideli A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, disse nesta terça-feira, 10, que a reunião que a presidente Dilma Rousseff manteve com os líderes do Senado, nesta tarde, teve o mesmo objetivo da realizada nesta segunda-feira, 9, com as lideranças da Câmara: discutir os vetos presidenciais. A meta é evitar uma derrota do Planalto, sobretudo no veto que impediu a extinção da multa de 10% sobre o FGTS.