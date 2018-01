Multa de R$ 468 mil a Genoino é injusta, diz advogado O advogado do ex-deputado José Genoino (PT), Luiz Fernando Pacheco, classificou nesta segunda-feira, 6, de "desproporcional" e "injusta" a multa aplicada a seu cliente. A Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal determinou hoje que o ex-presidente do PT, condenado no processo do mensalão e atualmente cumprindo prisão domiciliar em Brasília, pague em dez dias uma multa de R$ 468 mil. Caso o ex-parlamentar não efetue o pagamento da multa, recebida por sua condenação na ação, o débito será inscrito na dívida ativa da União.