Mulheres reprovam charge com Dilma como prostituta Mulheres representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) fizeram do anúncio de apoio formal à candidatura de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República, na Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (Contag), um ato de desagravo à petista, retratada em uma charge do artista Nani como uma garota de programa. A ilustração foi publicada no site do chargista e republicada em um blog.