Mulheres protestam no Ministério do Desenvolvimento Os integrantes do movimento de mulheres camponesas realizam nesta quinta-feira na entrada principal do prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na tentativa de serem recebidos pela ministra Tereza Campello. Os manifestantes pedem recursos do governo para o programa de construção de cisternas para resolver o problema da falta de água.