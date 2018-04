Mulheres pleiteiam anistia política As mulheres que enfrentaram a ditadura militar serão lembradas, hoje, no ato Memórias do feminino: vivências, resistência e protagonismo nas lutas por democracia, às 9 horas no Salão Negro do Ministério da Justiça. Um total de 17 pessoas, a maioria mulheres, terá seus pedidos de anistia julgados por um grupo especial de conselheiras da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.